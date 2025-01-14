Льготный кредит от Японии Монголии будет использован для расширения международного аэропорта «Чингисхан»

CentralAsia (MNG) -

Особое стратегическое партнерство во имя мира и процветания, «ориентированные на людей» отношения и сотрудничество между Монголией и Японией, которые разделяют общие ценности демократии, стремительно развиваются.

Монголия придает большое значение расширению и развитию взаимовыгодного сотрудничества с Японией, важным «третьим соседом».

Монгольская сторона обратилась к Японии с просьбой о сотрудничестве в проектах по строительству нового города-спутника в долине Хөшиг, улучшению инфраструктуры Улан-Батора, снижению загрязнения воздуха и окружающей среды в городе, а также уменьшению пробок на дорогах. Монголия также заинтересована в сотрудничестве в проекте по извлечению водорода из бурого угля, который реализуется такими странами, как Япония и Австралия.

Правительство Монголии работает над ускорением трех переходов, а именно высокотехнологичного искусственного интеллекта, зеленого развития и человеческих ресурсов, и предложило сотрудничество с правительством Японии в этих начинаниях.

Кроме того, правительство Японии приняло решение возобновить долгосрочный кредит в иенах с низким процентом для Монголии в качестве официальной помощи развитию. Кредит был приостановлен в 2017 году, когда Монголия присоединилась к программе Международного валютного фонда.

Монголия и Япония договорились о приоритетном кредитовании для расширения пропускной способности международного аэропорта «Чингисхан», который был совместно построен Монголией и Японией. Кроме того, обе стороны договорились провести детальные исследования и дальнейшие обсуждения по использованию льготных кредитов для запланированного нового проекта города-спутника в долине Хөшиг, улучшения инфраструктуры в Улан-Баторе и других проектов развития.

источник: MiddleAsianNews

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