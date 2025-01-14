Президент Монголии посетит Турецкую Республику с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит Турецкую Республику с государственным визитом 15–19 января 2025 года по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Этот государственный визит будет организован в рамках 55-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и Турецкой Республикой и станет первым визитом Президента Монголии в Турецкую Республику за 20 лет. В ходе государственного визита главы двух государств проведут тет-а-тет, официальные переговоры и пресс-конференцию.

Кроме того, стороны подпишут более 10 документов о сотрудничестве в секторах охраны окружающей среды, дорог, транспорта, инфраструктуры, лесного хозяйства и права, а также межправительственные соглашения о «Сотрудничестве в области молодежи и спорта», «Сотрудничестве в области образования» и «Сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук».

источник: MiddleAsianNews

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