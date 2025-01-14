Улан-Батор введет в эксплуатацию 25 школ, 50 детских садов и 14 начальных школ в 2025 году

CentralAsia (MNG) - В 2024 году в сфере образования столицы было реализовано 168 проектов и мероприятий, введено в эксплуатацию 9 школ, 19 детских садов, одна начальная школа и один комплекс детских садов.

В ходе экстренного консультативного совещания должностных лиц администрации столицы глава столичного департамента образования Монголии Амартувшин Болд отметил, что в 2025 году будет добавлено еще 9 проектов, в результате чего общее количество проектов и мероприятий составит 145. Кроме того, согласно предварительному плану на 2025 год, будут введены в эксплуатацию 25 школ, 50 детских садов и 14 начальных школ и комплексов детских садов.

Амартувшин Болд

Кроме того, г-н Амартувшин заявил: «В бюджет столицы на 2025 год заложено 8 проектов по покупке одного школьного здания, покупке пяти зданий детских садов и строительству двух школ. Кроме того, за счет средств бюджета района Баянгол будет построен детский сад. В настоящее время реализуется 145 проектов и мероприятий, из которых 71 финансируется из государственного бюджета, 50 — из бюджета столицы и 14 — из районных бюджетов. Также в прошлом месяце Государственная комиссия провела проверки двух школ, двух детских садов, а также комплекса начальной школы и детского сада и пришла к выводу, что они не соответствуют стандартам качества строительства».

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