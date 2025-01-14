Внесен законопроект о снижении НДС до 5%

CentralAsia (MNG) - 13 января 2024 г. вице-спикер парламента Пурэвдорж Бөхчулуун совместно с депутатами Лодойсамбуу Чулуунбилэг, Ундраа Агваанлувсан и Уянгахишиг Гончигдорж объявили об инициативе внесения законопроекта о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) до 5%.

Этот законопроект был первоначально представлен в 2019 году, но не обсуждался и впоследствии был возвращен в соответствии с новыми парламентскими процедурами. Однако новые члены парламента объединились, чтобы повторно внести его.

В Монголии зарегистрировано 180 000 предприятий, из которых 81 000 являются плательщиками НДС. Кроме того, зарегистрировано 250 000 индивидуальных предпринимателей, из которых 50 000 плательщиками НДС. Низкое количество плательщиков НДС объясняется высокой налоговой ставкой. Ожидается, что снижение НДС сделает товары и услуги более доступными для граждан и стимулирует экономическую активность. Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай этой весной планирует меры по снижению бремени взносов социального страхования и налогов. В этом контексте была предложена инициатива по снижению НДС до 5%. В случае реализации новый закон облегчит налоговое бремя налогоплательщиков.

В мире более 80% из 200+ стран имеют ставки НДС ниже 10%. В странах со ставками, превышающими 20%, системы возврата хорошо налажены. Однако система возврата Монголии недостаточна. Например, магазины в сельской местности часто не платят адекватный НДС или не выдают чеки, что делает возвраты неэффективными для сельских жителей. Даже если ставки возврата будут увеличены, они могут не принести пользы сельским районам без структурных улучшений. Министр финансов выступил против снижения налогов.

В настоящее время граждане платят 10% НДС и получают возврат в размере 2%. Если предлагаемый закон будет принят, они будут платить 5% НДС и получать тот же возврат в размере 2%, что сократит чистую налоговую нагрузку до 3%.

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