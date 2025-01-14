Туристические мероприятия, которые пройдут в январе в Монголии
CentralAsia (MNG) - Министерство культуры представило туристические мероприятия и виды деятельности, которые пройдут в январе 2025 года:
- Мероприятие на льду реки Туйн-Гол состоится 15 января. Организатор: Баянхонгор аймак;
- Ледовый фестиваль Winterland с 17 по 18 января. Организатор: Архангай аймак;
- Мероприятие «Мөнгөлөг Шагшуурга» пройдет с 17 по 18 января. Организатор: Ховд аймак;
- Ледовый фестиваль озера Онги-Улаан, 18 января. Организатор: Өмнаговь аймак;
- Мероприятие «Мөнгөн Хэрлэн» 20 января. Организатор: Дорнод аймак;
- Зимняя подледная рыбалка «Дархан Цом» 25-26 января. Организатор: Дархан-Уул аймак.
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