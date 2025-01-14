экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Туристические мероприятия, которые пройдут в январе в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министерство культуры представило туристические мероприятия и виды деятельности, которые пройдут в январе 2025 года:

  • Мероприятие на льду реки Туйн-Гол состоится 15 января. Организатор: Баянхонгор аймак;
  • Ледовый фестиваль Winterland с 17 по 18 января. Организатор: Архангай аймак;
  • Мероприятие «Мөнгөлөг Шагшуурга» пройдет с 17 по 18 января. Организатор: Ховд аймак;
  • Ледовый фестиваль озера Онги-Улаан, 18 января. Организатор: Өмнаговь аймак;
  • Мероприятие «Мөнгөн Хэрлэн» 20 января. Организатор: Дорнод аймак;
  • Зимняя подледная рыбалка «Дархан Цом» 25-26 января. Организатор: Дархан-Уул аймак.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com