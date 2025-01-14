КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) - КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап», ссылаясь на информацию Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

По предварительным данным, южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких баллистических ракет малой дальности. Согласно информации ОКНШ, запуск был произведен примерно в 9:30 из района Канге в провинции Чаган на севере КНДР. Ракеты пролетели примерно 250 км и упали в море.

Первые в текущем году ракетные испытания Северная Корея провела 6 января, когда Пхеньян сообщил о запуске новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Лидер КНДР Ким Чен Ын отмечал, что эта ракета способна преодолеть любую существующую в мире систему противоракетной обороны и предназначена для сдерживания противников страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Предыдущая серия ракетных запусков проведена Пхеньяном в ноябре 2024 года, когда он провел испытательный пуск, как утверждается, твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). В ответ Южная Корея запустила в море свою баллистическую ракету.