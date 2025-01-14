Байден подвел итоги внешней политики своей администрации

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью об итогах внешней политики своей администрации. Его выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, за время его президентства США и их союзники стали сильнее, а противники и соперники страны — слабее. Среди прочего, он упомянул российско-украинскую конфликт и Владимира Путина.

«Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что завоюет Киев за считанные дни. Правда в том, что с тех пор, как началась эта война — именно я единственный, кто стоял в центре Киева, а не он», — сказал президент США.

Вашингтон за время военных действий, напомнил Байден, передавал Киеву военную помощь и вводил санкции против Москвы. «И сейчас, три года спустя, Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Ему не удалось подчинить Украину, не удалось разрушить единство НАТО и получить большие территориальные приобретения», — добавил он.

Байден также рассказал о задачах, которые стояли перед его администрацией в первые дни российско-украинского конфликта. «У меня было две задачи: сплотить мир вокруг Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», — сказал он, отметив, что его администрация «заложила основы», благодаря которым следующий президент США получил возможность «обеспечить украинскому народу светлое будущее». «Но работа еще не закончена, мы не можем бросить ее», — добавил Байден.

Кроме того, в своей речи он заявил, что сейчас США, по его мнению, занимают более выгодную позицию в экономической конкуренции с Китаем. Байден призвал продолжать «сдерживать Северную Корею, которая ведет себя угрожающе и сближается с Россией».

Байден также заявил о том, что станет первым президентом за несколько десятилетий, который передает своему преемнику страну без войны в Афганистане.

В своей итоговой речи Байден также затронул ситуацию на Ближнем Востоке, где Израиль продолжает войну с ХАМАС. При этом он поставил на первый план усилия США по подготовке будущего соглашения о перемирии между сторонами.

По словам Байдена, переговорщики уже близки к заключению сделки, которая позволит освободить заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, и обеспечит там режим прекращения огня, который, в свою очередь, позволит доставить гуманитарную помощь мирному населению.

Джо Байден — 46-й президент США. Он возглавляет страну с 20 января 2021 года. 20 января 2025-го его сменит Дональд Трамп, который победил на выборах главы государства в 2024-м.