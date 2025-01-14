В Индии начался самый масштабный религиозный фестиваль, в нем примут участие 400 млн паломников

CentralAsia (CA) - В Индии начался масштабный религиозный фестиваль «Маха Кумбха Мела», сообщает The Guardian.

Миллионы верующих индуистов собрались на берегах Ганга в городе Праяградже, штат Уттар-Прадеш, чтобы отметить начало фестиваля. Его проводят каждые 12 лет и называют «фестивалем фестивалей» в индуистском религиозном календаре в Индии.

Ожидается, что в этом году празднества, которые пройдут в течение 45 дней, посетят более 400 млн человек – это рекордное количество людей за всю историю.

«Маха Кумбха Мела» означает «праздник большого кувшина». Главное действие фестиваля – купания, которые, как утверждается, очищают от грехов не только тело, но и душу. Считается, что, если сделать это во время праздника, можно выйти из бесконечного цикла перерождений.

Многие считают этот фестиваль мощным, а также политически выгодным символом индуистского единства и мощи, и ожидается, что празднования этого года станут самыми дорогими за всю историю.

Накануне фестиваля организаторы и власти разработали специальное мобильное приложение, которое должно помочь паломникам ориентироваться в лабиринте храмов, мест для купания, киосков с едой, медицинских палаток и киосков пропавших без вести. А чат-бот на базе искусственного интеллекта, работающий на 11 языках, поможет ответить на любые логистические и духовные вопросы по WhatsApp.

Чтобы решить извечную проблему паломников, которые теряются, каждому туристу выдадут радиочастотный браслет. Тысячи подводных и воздушных дронов будут задействованы для контроля безопасности и передвижения, а световое шоу с участием более 2000 дронов осветит небеса историями из индуистской мифологии.

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