В российском Энгельсе украинские дроны ударили по промышленному предприятию

CentralAsia (CA) - В Энгельсе в Саратовской области России из-за атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Он добавил, что для ликвидации последствий инцидента экстренные службы работают в усиленном режиме. Ранее сегодня глава региона проинформировал, что все экстренные службы приведены в полную готовность в связи с угрозой атаки БПЛА. Предупреждение в области объявили в 4:57 мск.

В Саратове и Энгельсе из-за угрозы атак БПЛА отменили занятия в школах.

Накануне Бусаргин сообщил о ликвидации открытого горения на нефтебазе в Энгельсе, возникшего в результате предыдущей атаки беспилотниками на регион 8 января. При тушении возгорания погибли два сотрудника МЧС, их представят к наградам.

Ранее сегодня Минобороны РФ, что силы ПВО за ночь сбили 16 БПЛА над Тульской областью, 14 — над двумя районами Ростовской области.

Кроме того, военнослужащие отразили комбинированный ракетный удар ВСУ по Брянской области и уничтожили один FPV-дрон в небе над Воронежем. По предварительным данным, при происшествиях никто не пострадал.