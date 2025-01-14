ВОЗ не видит угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) убеждена, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции сейчас нет. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонной беседы с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

«Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу пугающих историй последних дней и недель и заверил, что в настоящее время никакой угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения нет. Экспертам ВОЗ хорошо известен вирус, который так много обсуждался в СМИ, он несколько раз появлялся в подобной форме, обычно зимой»,— написал Сийярто в Facebook.

Метапневмовирус является одним из возбудителей респираторных инфекций. Он передается воздушно-капельным путем, среди его симптомов — насморк, кашель, повышение температуры.

В конце декабря стало известно о вспышках вируса в Китае, также случаи заболевания метапневмовирусом были зарегистрированы и в Казахстане. В Венгрии в последние недели выявили рост количество заболеваний гриппом и ОРВИ.