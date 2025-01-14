В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4

CentralAsia (UZ) - Сегодня утром, 14 января, в 05:43 в Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился на территории Каракульского района Бухарской области.

По информации Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга, глубина землетрясения составила 10 километров.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — 529 километров в юго-западном направлении.

Толчки силой 2 балла ощущались в Пешкунском и Каракульском районах.