Суд отложил заседание по импичменту президента Южной Кореи из-за его неявки

Юн Сок Ёл

CentralAsia (CA) - Конституционный суд Южной Кореи отложил первое заседание по делу об импичменте отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля во вторник, он не явился в суд, передает Reuters.

Адвокат Юна заявил, что президент, который уже несколько недель скрывается на своей вилле на склоне холма в Сеуле, не явится, заявив, что попытка властей задержать его помешала Юну высказать свою позицию на суде.

Следующее судебное заседание запланировано на четверг, и если Юн также решит не присутствовать, судебное разбирательство начнется с участием его юридической команды, представляющей его интересы.

За пределами суда один из адвокатов Юна, Юн Каб Гын, сказал, что президент примет решение о том, явиться ли в суд лично, в четверг после обсуждения стратегии своей защиты.

Конституционный суд должен в течение 180 дней принять решение об отстранении Юна от должности или восстановлении его президентских полномочий.

Во вторник руководитель аппарата Юна заявил, что его офис готов консультироваться со следственными органами, чтобы избежать конфликта во время исполнения ордера на арест Юна.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился снять военное положение, но отверг все обвинения. Политику объявили импичмент со второй попытки 14 декабря.

Следователи агентства по борьбе с коррупцией прибыли в резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля 3 января. Они столкнулись с сопротивлением со стороны охраны. Попытка ареста сопровождалась акцией в поддержку президента, на которую вышли больше 1 тыс. человек. Порядок обеспечивали 2,7 тыс. полицейских.