Исламские страны выступили против ограничения права девочек и женщин на образование

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CentralAsia (CA) - На международной конференции «Образование женщин в исламских обществах: проблемы и возможности», прошедшей в Пакистане 11-12 января, представители исламских стран единодушно осудили ограничения на образование для девочек и женщин.

Участники форума подчеркнули важность доступа к образованию для всех, независимо от пола, и призвали к активным действиям для устранения барьеров, мешающих обучению девочек. Об этом сообщает Khaama.com.

В конференции приняли участие около 150 делегатов из 47 стран, преимущественно исламских, и международных организаций. Среди участников были религиозные деятели, министры, послы, правозащитники, эксперты, представители ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Форум состоялся при поддержке Всемирной мусульманской лиги, которая в первый же день заявила, что среди религиозных деятелей существует консенсус относительно права женщин на образование. Представители правительства талибов*, правящего в Афганистане, не присутствовали на мероприятии, хотя были приглашены.

Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, выступая во второй день конференции в Исламабаде, осудила введенный талибами запрет на женское образование, назвав их действия нарушением основных прав человека. Она констатировала, что Афганистан является единственной страной в мире, где девочкам запрещено учиться.

Юсуфзай подчеркнула, что запрет «Талибана» на образование для женщин и девочек «является преступлением, замаскированным под культурные и религиозные оправдания». Она призвала мусульманских лидеров отрицать легитимность «Талибана» и занять твердую позицию против их репрессивной политики в отношении женщин.

Участники конференции подтвердили, что в исламе образование является обязанностью как мужчин, так и женщин. Лишение права на него маргинализировало половину населения Афганистана, «увековечивает циклы нищеты и невежества, подрывая социальный и экономический прогресс страны и изолируя ее от мирового сообщества».

Председатель пакистанского Сената Юсуф Реза Гилани призвал правительства, гражданское общество и международных партнеров к сотрудничеству в создании среды, в которой девочек будут поощрять, поддерживать и давать им возможность получать образование.

Конференция завершилась принятием «Исламабадской декларации», которая представляет собой совместную программу, направленную на решение ключевых проблем в сфере образования девочек. Декларация призывает к разработке политики, учитывающей гендерные аспекты, к мобилизации ресурсов и укреплению партнерских отношений с международными организациями для расширения образовательных возможностей для девочек в мусульманских обществах.

После захвата власти в Афганистане в августе 2021 года талибы запретили девочкам получать среднее и высшее образование и стараются максимально ограничить другие права и свободы женщин. В частности, официально запретили женщинам заниматься спортом, гулять в парке, появляться в общественных местах без сопровождения мужчины, выходить на улицу без хиджаба, разговаривать с другими женщинами, молиться вслух.