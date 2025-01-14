Глава МИД Монголии выразила соболезнования США в связи с последствиями масштабных пожаров

CentralAsia (MNG) -

В округе Лос-Анджелес в Калифорнии с 7 января бушуют разрушительные лесные пожары

В МИД Монголии выразили соболезнования правительству и народу США в связи с масштабными лесными пожарами в Калифорнии.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх написала на своей странице X: «Я глубоко опечалена гибелью людей и разрушениями, вызванными катастрофическими лесными пожарами в Южной Калифорнии. Как министр иностранных дел Монголии, я выражаю искренние соболезнования семьям жертв и искренние соболезнования всем тем, чьи жизни были затронуты этой трагедией.

В эти трудные времена народ Монголии поддерживает народ Калифорнии и Соединенных Штатов. Я уверена, что сила нашей дружбы будет продолжать расти, вселяя надежду и стойкость перед лицом любых испытаний. Вместе мы сможем построить еще более светлое будущее для наших двух стран».

В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) с 7 января продолжают бушевать разрушительные лесные пожары.

Огонь уничтожил около 10 тыс. домов, к данному моменту известно о десяти погибших. Пожары нанесли значительный ущерб и предприятиям.

Президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за лесных пожаров.

источник: MiddleAsianNews

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