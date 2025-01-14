Южная Корея проведет капитальный ремонт аэропортов после авиакатастрофы с 179 погибшими

CentralAsia (CA) - Министерство транспорта Южной Кореи объявило о планах заменить конструкции с радиомаяками, предназначенные для посадки самолётов, во всех аэропортах страны после крушения Boeing 737−800 компании Jeju Air, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в такую конструкцию в аэропорту Муан, сообщает Reuters.

В семи аэропортах, включая Муан, обнаружены насыпи или фундаменты из бетона или стали, которые необходимо заменить, говорится в заявлении ведомства. Завершить замену конструкций планируется к концу 2025 года.

Эксперты по авиационной безопасности раскритиковали размещение земляной насыпи с радиомаяками на бетонном фундаменте и выразили мнение, что это, вероятно, увеличило число жертв катастрофы, в результате которой погибли 179 из 181 человека на борту, отмечает Reuters. Конструкция была возведена в аэропорту Муан в 2023 году.

Правительство также завершило проверку безопасности шести авиакомпаний, летавших на Boeing 737−800, обнаружив нарушения у некоторых операторов, включая несоблюдение процедур устранения дефектов самолёта или посадки пассажиров.

Минтранспорта отдельно сообщило, что закрытие аэропорта Муан продлится до 19 января.