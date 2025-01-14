В Узбекистане не менее 500 чиновников пройдут проверку на склонность к коррупции в 2025 году

CentralAsia (UZ) - В этом году не менее 500 чиновников пройдут тест на склонность к коррупции. Проверку проведет Агентство развития государственной службы, передает Podrobno.uz.

Это предусмотрено госпрограммой на 2025, которая сейчас проходит общественное обсуждение.

Среди прочих указанных в ней мер по борьбе с коррупцией – проведение исследований по формированию «системы ценностей» у госслужащих, дальнейшее расширение участия граждан в управлении общественными и государственными делами.

О внедрении практики проверки склонности госслужащих к коррупции заявил директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов. По его словам, это позволит выявить чиновников, которые могли незаконно обогатиться или попали на госслужбу с этой целью, а также подобрать честные кадры для государственных органов.