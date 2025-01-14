экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане не менее 500 чиновников пройдут проверку на склонность к коррупции в 2025 году

CentralAsia (UZ) -  В этом году не менее 500 чиновников пройдут тест на склонность к коррупции. Проверку проведет Агентство развития государственной службы, передает Podrobno.uz.

Это предусмотрено госпрограммой на 2025, которая сейчас проходит общественное обсуждение.

Среди прочих указанных в ней мер по борьбе с коррупцией – проведение исследований по формированию «системы ценностей» у госслужащих, дальнейшее расширение участия граждан в управлении общественными и государственными делами.

О внедрении практики проверки склонности госслужащих к коррупции заявил директор Агентства по противодействию коррупции Акмаль Бурханов. По его словам, это позволит выявить чиновников, которые могли незаконно обогатиться или попали на госслужбу с этой целью, а также подобрать честные кадры для государственных органов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com