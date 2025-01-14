Армения анонсировала подписание договора о стратегическом партнерстве с США

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 14 января, встретятся в Вашингтоне. В ходе встречи они подпишут документ о стратегическом партнерстве. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского ведомства Ани Бадалян в Facebook.

В июне 2024 года прошло заседание армянско-американского стратегического диалога. По его итогам правительства двух стран приняли совместное заявление о планах повысить двусторонний диалог до уровня стратегического партнерства. В ноябре секретарь Совбеза Армен Григорян посетил Брюссель для участия в форуме «Стратегическое будущее Армении». Чиновник заявил, что в Армении думают над тем, чтобы стать внеблоковым государством.

9 января текущего года правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу.