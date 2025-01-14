Аномально тёплым выдался декабрь в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Декабрь в Казахстане выдался аномально тёплым – среднемесячная температура превысила средние многолетние значения на 1-6 градусов, сообщили в «Казгидромете».

«В Петропавловске 19 декабря зафиксировали +1,3 градуса, тем самым перекрыт рекорд 1978 года (+0,8 градуса). В Астане средняя за месяц температура воздуха составила -8,8 градуса, что выше нормы на 3,2 градуса», – отметили в гидрометцентре.

Местами наблюдались обильные осадки. Так, 15 декабря на метеостанции Шуулдак в Туркестанской области зафиксировали выпадение 22 мм снега при месячной норме 77 мм (1 мм выпавшего снега в жидком эквиваленте может соответствовать 1–1,5 см снежного покрова). 29 декабря на метеостанции Форт-Шевченко в Мангистауской области выпало 17 мм дождя, что на 7 мм превысило местную месячную норму.

«13 и 14 декабря в Жетысуской области на метеостанции Жаланашколь наблюдался ураганный ветер до 40 м/с, а 16 декабря на Достык – до 36 м/с. С 4 по 8 декабря в Актюбинской области на станция Родниковка наблюдались гололёдно-изморозевые отложения диаметром 66 мм», – привели ещё цифры синоптики.

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