В 11 регионах Казахстана накрыли сеть вебкам-студий, задержаны более 50 человек

CentralAsia (KZ) - Полиция Казахстана отчиталась о ликвидации крупной преступной схемы. Под видом модельного агентства в 11 регионах страны работала ОПГ, вовлекавшая молодых женщин в вебкам-бизнес.

По информации МВД РК, вебкам-студии накрыли в декабре 2024 года.

«Оперативники УБОП при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области одновременно провели задержания в 11 регионах страны. В полицию доставили более 50 лиц, причастных к этой преступной деятельности. Досудебное расследование проводится по факту создания и участия в ОПГ», — рассказал Куандык Алпыс, представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД.

Ещё одну аналогичную группировку разоблачили в 2023 году, недавно завершилось расследование соответствующего уголовного дела. ОПГ была международной.

«В августе 2023 года подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД в пяти крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе) задержали граждан Казахстана и ближнего зарубежья, которые под видом модельного агентства занимались изготовлением и распространением материалов интимного характера через вебкам», - напомнили в полиции.

В нелегальный интимный бизнес вовлекали девушек в возрасте 18-25 лет. Преступники заработали на вебкаме более трёх миллиардов тенге ($56,9 млн). По делу проходит 21 подозреваемый. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Вебкам-бизнес в Казахстане признали разновидностью проституции в прошлом году. В законе «О противодействии торговле людьми» появилась формулировка «иные услуги сексуального характера», под которую подпадает оказание интимных услуг в интернете.

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