Российские регионы подверглись массированной атаке дронов, начались пожары на промышленных объектах

CentralAsia (CA) - Российские власти заявили, что дроны снова ударили по городу Энгельс, где до этого пять дней не могли потушить пожар на нефтебазе, а также по Саратову и Казани. О массированной атаке также сообщили губернаторы Тульской, Орловской области и Ростовской областей, пишет «Би-би-си».

«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе», — заявил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

Российские телеграм-каналы, ссылаясь на местных жителей и публикуя видео пожара, пишут, что целью удара снова стала нефтебаза комбината «Кристалл» в южной части Энгельса. В Саратове, по данным издания «164.ру», начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Саратовнефтепродукт». Власти не подтверждали эту информацию.

8 января после атаки дронов на Энгельс на нефтебазе начался сильный пожар, локализовать который удалось только накануне, 13 января. Губернатор и ранее в своих сообщениях без подробностей называл базу «промышленным предприятием», а СМИ связывали ее с аэродромом стратегической авиации, используемым для авиаударов по Украине.

Занятия в школах в Саратове и Энгельсе во вторник проходят в дистанционном режиме.

В пригороде Казани, которая 21 декабря подвергалась массированной атаке беспилотников, также начался пожар на топливном объекте.

«Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны», — сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Беспилотник попал по Казанской кустовой базе сжиженных газов, уточняет со ссылкой на анонимные источники «Вечерняя Казань». Сообщения о пожаре на заводе «Оргсинтез», появившиеся в российских телеграм-каналах, не подтверждаются, пишет казанское издание «Бизнес Online».

Одним из первых о массированной атаке дронов ночью в своем телеграм-канале написал глава Тульской области Дмитрий Миляев. Из его постов следовало, что по региону было запущено по меньшей мере 17 беспилотников. В городе Алексин после падения обломков беспилотников «выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек», пострадавших нет, отчитался губернатор.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о 17 сбитых украинских дронах. «Удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших», — написал он в телеграме.

В Ростовской области «было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы» 14 беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал об уничтожении «нескольких» беспилотников.

Днем источник Украинской службы «Би-би-си» в СБУ заявил об ответственности украинских военных за массированную атаку на российские регионы

Источник перечислил цели ударов. Алексинский химический завод — в Тульской области «после применения беспилотников СБУ зафиксирован крупный пожар», утверждает он. В Энгельсе в Саратовской области целью названы «склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатые ракеты)» на аэродроме стратегической авиации.

Кроме того, источник в СБУ сообщил об ударе по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, где «зафиксирован масштабный пожар». Он также сообщил об атаке на Брянский химический завод — СМИ писали о ней еще в понедельник вечером.

В Минобороны РФ заявили, что Украина ударила баллистическими ракетами по объектам в Брянской области. Об атаках по Саратову, Энгельсу, Казани и Туле в Минобороны ничего не сказали.

«Для обеспечения безопасности полетов» во время атаки дронов была приостановлена работа аэропортов в Казани, Саратове, Тамбове, Пензе, Ульяновске, Нижнекамске, Ижевске и Уфе (самый восточный из этих городов), сообщала Росавиация. Позже ограничения были сняты.