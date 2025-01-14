Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 32% за неделю

CentralAsia (CA) - Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 31,9%, а COVID-19 – на 7,9%. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам совещания, посвященного оперативной обстановке по итогам работы в новогодние праздники и текущей эпидситуации в стране.

Среднероссийский показатель по ОРВИ и гриппу превышен в 45 регионах страны. Было госпитализировано на 23% больше заболевших ОРВИ, в 43 регионах отмечен рост показателя на 30% и более.

«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирусы и вирус новой коронавирусной инфекции. Однако при относительно небольшом проценте положительных находок вирусов гриппа – их доля растет. При этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1)2009», – указано в сообщении.

За неделю в стране зафиксировали 9400 случаев коронавируса. Доминирующим вариантом в России остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*.

10 января Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что среди детей раннего возраста, госпитализированных с ОРВИ, в 5-10% случаев обнаруживается метапневмовирус. В агентстве назвали симптомами инфекции типичные проявления ОРВИ – кашель, насморк, одышку, осиплость голоса и повышенную температуру. Заражение возможно воздушно-капельным путем.