По итогам 2024 года украинская армия оказалась на 20-м месте, а монгольская — 98-м, — Global Firepower

CentralAsia (MNG) -
Украина укрепила свои позиции в мировом рейтинге военной мощи, войдя в двадцатку сильнейших армий планеты. Монгольская армия, как и в предыдущие годы, находится на 98-м месте, ни назад и не вперед.
До 2022 года Украина не считалась ведущей военной державой. Однако за два года войны Украина продемонстрировала способность не только противостоять врагу, но и развивать свою боеспособность.
Рейтинг Global Firepower основан на анализе более 60 параметров, включая численность войск, военные ресурсы, логистику, экономику и географическое положение. Индекс Украины составил 0.3755, а индекс Монголии — 2.1135 (идеальное значение — 0,0000).
В тройку лидеров вошли США, Россия и Китай, а «соседями» Украины по рейтингу стали Египет (19 место) и Польша (21 место). Среди главных факторов успеха эксперты выделяют материальную и финансовую поддержку США и стран НАТО.
А «соседями» Монголии по рейтингу стали Ирландия (97 место) и Латвия (99 место).
источник: MiddleAsianNews