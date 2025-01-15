Монголы впервые примут участие в керлинге на зимних играх в Китае

CentralAsia (MNG) -

В предстоящих IX зимних Азиатских играх в Харбине (Китай) примут участие 36 монгольских спортсменов в лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне и керлинге.

Игры этого года уникальны тем, что впервые в них примут участие два спортсмена-керлингиста из нашей страны. Спортсмены БАЯР Булганхуу и ЭНХЗАЯА Ганбат готовятся впервые представить свою команду в смешанном командном зачете по керлингу.

Федерация керлинга Монголии (ФКМ) действует с 2019 года, и наши спортсмены в составе полной команды приняли участие в чемпионате мира среди юниоров, который состоялся в Финляндии в октябре 2022 года.

ФКМ с 2019 года принимает поэтапные меры и ведет активную работу по продвижению и популяризации этого вида спорта в Монголии, увеличению числа профессиональных спортсменов и достижению успехов на международном уровне.

Ежегодно ФКМ отправляет своих спортсменов на тренировки за границу для обмена опытом и совершенствования навыков. В августе 2024 года на молодежный сбор по керлингу в Лиллехаммере (Норвегия) были направлены 4 спортсмена и 1 тренер.

Кёрлинг — командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд поочерёдно пускают по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду мишени («дома»). В каждой команде по четыре игрока.

Кёрлинг возник в Шотландии в начале XVI века, фактическим подтверждением существования этой спортивной игры является кёрлинговый спортивный снаряд (камень), на поверхности которого выбита дата изготовления («1511 год»), найденный на дне осушенного пруда в Данблейне. Первые же летописные упоминания о кёрлинге встречаются в средневековых монастырских книгах, датированных 1541 годом, сохранившихся в шотландском аббатстве Пейсли.

Первый чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин прошёл в Фолкерке и Эдинбурге в 1959 году и вошёл в историю под именем «Соревнования на Кубок Шотландии» (1959 Scotch Cup), а выиграла его канадская команда во главе с Эрни Ричардсоном. Первый женский чемпионат мира был проведён в шотландском Перте в 1979 году и завершился победой команды Швейцарии.

В 1998 году кёрлинг был признан олимпийским видом спорта, и на зимних Олимпийских играх в Нагано были разыграны первые золотые медали. Победителем в соревнованиях мужчин стала команда Швейцарии, а первые золотые медали у женщин завоевала команда Канады.

источник: MiddleAsianNews

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