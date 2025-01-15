Глава и хамбо-лама монастыря Гандантэгченлин выступит с лекцией в Италии

Настоятель монастыря Гандантегченлин, Геше-лхарамба Жавзандорж Дуламрагчаа

CentralAsia (MNG) -

Настоятель монастыря Гандантегченлин, Геше-лхарамба Жавзандорж Дуламрагчаа с вчерашнего дня посещает Италию.

До 16 января он посетит Рим и Венецию, где встретится с работающими, живущими и учащимися там монголами и итальянцами, а также прочитает бесплатные лекции о монгольском буддизме, истории, культуре и философии.

По данным посольства Монголии в Италии, сегодня хамбо-лама прочтет лекцию в музее MAXXI в Риме, завтра в Библиотеке востоковедения Университета Ла Сапиенца, Национальной библиотеке Рима, а 16-го числа — в Институте азиатских и африканских исследований Венецианского университета Ка' Фоскари.

Жавзандорж Дуламрагчаа — с 2023 года хамбо-лама монастыря Гандантэгченлин, глава Ассоциации буддистов Монголии.

Жавцандорж родился в 1980 году в городе Баруун-Урт аймака Сухбаатар МНР. В 1991 году поступил на обучение в храм Эрдэнэмандал аймака, впоследствии продолжил обучение в улан-баторском храме Дашчойлин, где специализировался на буддийской философии. С 1998 по 2005 год беспрерывно проходил обучение в Гоман-дацане монастыря Дрепунг в Индии, а после возвращения в Монголию ещё несколько раз возвращался в Гоман для углубления образования. В 2018 году защитил степень геше-лхарамбы, став первым монголом, получившим этот титул со времён Народной революции.

С 2019 года занимался религиозной деятельностью в Монголии, заслужив в народной среде почётное именование «Монгольский учитель» (Монгол багш). 1 ноября 2023 года был избран на должность нового хамбо-ламы Гандантэгченлина и главы Ассоциации буддистов Монголии, сменив Чойжамца Дэмбэрэла, ушедшего с поста по собственному желанию.

источник: MiddleAsianNews

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