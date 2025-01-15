Посол Монголии назвал переломный момент в сотрудничестве с Беларусью

Баярсайхан Батсух

CentralAsia (MNG) - Важным переломным моментом в развитии белорусско-монгольских связей стал первый государственный визит в Монголию Президента Беларуси Александра Лукашенко в июне 2024 года. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Беларуси Баярсайхан Батсух, пишет БЕЛТА.

«Минувший год был связан с историческим событием — первым в истории двусторонних отношений посещением Главой белорусского государства Улан-Батора 1–4 июня 2024 года, — обратил внимание дипломат. — Во время переговоров с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в узком и расширенном составах был рассмотрен весь спектр двусторонних отношений. При этом большое внимание было уделено перспективным проектам в областях сельского хозяйства, промышленности и торговли. Наши лидеры, как друзья, обсудили все взаимно важные темы и договорились об активизации белорусско-монгольского сотрудничества».

Посол назвал важными и переговоры белорусского лидера с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Занданшатаром Гомбожавом. Он также подчеркнул, что детальное рассмотрение перспектив сотрудничества состоялось во время монголо-белорусского бизнес-форума. Белорусская делегация ознакомилась также с историей и традициями Монголии.

«Безусловно, этот визит послужил импульсом для того, чтобы взаимодействие между Монголией и Беларусью активизировалось, — выразил мнение Баярсайхан. — Уверен, что и в дальнейшем сверка часов между лидерами наших стран будет проходить на регулярной основе».

Посол подчеркнул, что в целом активно укрепляются связи и сотрудничество между Монголией и Беларусью, увеличивается частота взаимных визитов, встреч и мероприятий на высшем и высоком уровнях.

«Кроме того, по случаю национальных праздников, годовщин и парламентских выборов в обеих странах регулярно осуществляется обмен поздравительными письмами на уровне лидеров, спикеров парламентов и министров иностранных дел, в которых подтверждается приверженность укреплению отношений и сотрудничества между двумя странами», — добавил дипломат.

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