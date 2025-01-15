Премьер-министр поручил создать региональные советы и разработать планы регионального развития

CentralAsia (MNG) - Кабмин Монголии провел расширенное заседание 14 января 2024 года в Государственном дворце.
На заседании премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поручил вице-премьеру Амарсайхану Сайнбуяну создать региональные советы и представить их рабочие процедуры и организационную структуру. Председателям хуралов представителей граждан и губернаторам аймаков и столицы было поручено организовать региональные планы развития до 2040 года и оказать поддержку в реализации 14 мегапроектов и 14 правовых реформ, отраженных в Программе действий Совместного правительства на 2024–2028 годы. Об этом сообщил телеканал livetv.mn.
Приоритетные направления регионов определены следующим образом:
- Хангайский регион как «Регион, специализирующийся на традиционном животноводстве и субрегион городского развития»,
- Западный регион как «Регион, специализирующийся на энергетике и субрегион природного туризма»,
- Северный регион как «Регион, специализирующийся на природном туризме и промышленный субрегион»,
- Регион Гоби как «Промышленный регион и субрегион зеленой энергетики»,
- Центральный регион как «Сельскохозяйственный регион и промышленный субрегион»,
- Восточный регион как «Регион, специализирующийся на историческом туризме и субрегион интенсивного сельского хозяйства»,
- Регион Улан-Батора как «Международный центр банковского дела, финансов и развития бизнеса».
Правительство планирует реализовать различные проекты развития и строительства в 2024-2028 годах, которые будут способствовать социально-экономическому развитию регионов, в том числе:
- «Пять кругов» регионального развития (Таван тойрог), автомагистрали, соединяющие центры аймаков и пограничные переходы,
- Водный порт озера Буйр и аэропорт 4C в восточном регионе,
- Гидроэлектростанция Эрдэнэбурэн в западном регионе,
- Гидроэлектростанция Эгийн Гол в северном регионе,
- Город Новый Зуунмод в Центральном регионе,
- Город Новый Харкорум в регионе Хангай,
- Электростанция Таван Толгой, нефтеперерабатывающий завод, трансграничная железная дорога и грузовой перевалочный терминал в портах Гашуунсухайт—Ганцмод, Ханги—Мандал и Шивээхурэн—Сэхэ в регионе Гоби,
- и проекты по развитию восточных и западных вертикальных экономических коридоров.
В заседании Кабинета министров приняли участие председатели Хуралов народных депутатов, главы аймаков и столицы.