Премьер-министр поручил создать региональные советы и разработать планы регионального развития

CentralAsia (MNG) - Кабмин Монголии провел расширенное заседание 14 января 2024 года в Государственном дворце.

На заседании премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поручил вице-премьеру Амарсайхану Сайнбуяну создать региональные советы и представить их рабочие процедуры и организационную структуру. Председателям хуралов представителей граждан и губернаторам аймаков и столицы было поручено организовать региональные планы развития до 2040 года и оказать поддержку в реализации 14 мегапроектов и 14 правовых реформ, отраженных в Программе действий Совместного правительства на 2024–2028 годы. Об этом сообщил телеканал livetv.mn.

Приоритетные направления регионов определены следующим образом:

Хангайский регион как «Регион, специализирующийся на традиционном животноводстве и субрегион городского развития»,

Западный регион как «Регион, специализирующийся на энергетике и субрегион природного туризма»,

Северный регион как «Регион, специализирующийся на природном туризме и промышленный субрегион»,

Регион Гоби как «Промышленный регион и субрегион зеленой энергетики»,

Центральный регион как «Сельскохозяйственный регион и промышленный субрегион»,

Восточный регион как «Регион, специализирующийся на историческом туризме и субрегион интенсивного сельского хозяйства»,

Регион Улан-Батора как «Международный центр банковского дела, финансов и развития бизнеса».

Правительство планирует реализовать различные проекты развития и строительства в 2024-2028 годах, которые будут способствовать социально-экономическому развитию регионов, в том числе:

«Пять кругов» регионального развития (Таван тойрог), автомагистрали, соединяющие центры аймаков и пограничные переходы,

Водный порт озера Буйр и аэропорт 4C в восточном регионе,

Гидроэлектростанция Эрдэнэбурэн в западном регионе,

Гидроэлектростанция Эгийн Гол в северном регионе,

Город Новый Зуунмод в Центральном регионе,

Город Новый Харкорум в регионе Хангай,

Электростанция Таван Толгой, нефтеперерабатывающий завод, трансграничная железная дорога и грузовой перевалочный терминал в портах Гашуунсухайт—Ганцмод, Ханги—Мандал и Шивээхурэн—Сэхэ в регионе Гоби,

и проекты по развитию восточных и западных вертикальных экономических коридоров.

В заседании Кабинета министров приняли участие председатели Хуралов народных депутатов, главы аймаков и столицы.

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