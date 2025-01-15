Китай окажет всестороннюю поддержку в создании Центра по контролю и профилактике заболеваний в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольская делегация во главе с государственным секретарем Министерства здравоохранения Монголии Очирбатом Дагвадоржем посетила Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний с 7 по 11 января 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве.

В состав монгольской делегации вошли представители Министерства здравоохранения, Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, Национального центра общественного здравоохранения, Представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Монголии и Международного чрезвычайного фонда помощи детям ООН (ЮНИСЕФ).

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Монголии Очирбат провел официальную встречу с профессором Шэнь Хунбином, заместителем министра Национальной комиссии по здравоохранению Китайской Народной Республики и директором Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Стороны отметили, что сотрудничество в сфере здравоохранения между двумя странами расширяется в области контроля и профилактики заболеваний.

Государственный секретарь Очирбат заявил: «Монголия разработала свой первый Закон об услугах общественного здравоохранения, который был одобрен Великим Государственным Хуралом (парламентом) Монголии 12 января 2024 года и вступил в силу 1 апреля 2024 года. Создание Центра по контролю и профилактике заболеваний на национальном уровне и Центра общественного здравоохранения было легализовано в этом Законе. Кроме того, создание таких центров соответствует краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной политике развития Монголии, направленной на укрепление системы общественного здравоохранения страны и повышение доступности медицинской помощи».

Государственный секретарь выразил благодарность заместителю министра профессору Шэнь Хунбину за предоставленную возможность ознакомиться со структурой, деятельностью, передовой практикой и достижениями Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и передал приглашение посетить Монголию.

Заместитель министра Национальной комиссии по здравоохранению Китайской Народной Республики и директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний профессор Шэнь Хунбин подтвердил приверженность оказанию всесторонней поддержки и сотрудничеству в создании Центра по контролю и профилактике заболеваний в Монголии.

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