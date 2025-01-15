Обсуждается дополнительное кредитное соглашение для монгольского первого НПЗ

CentralAsia (MNG) - 13 января 2025 года Постоянный комитет по экономике Великого Государственного Хурала (парламента) обсудил вопрос о согласовании проекта кредитного соглашения между правительством Монголии и Экспортно-импортным (Exim Bank) банком Республики Индия. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан Цэвэгдорж представил проект соглашения, заявив: «Монголия реализует проект строительства нефтеперерабатывающего завода с финансированием льготного кредита Эксимбанка Индии с 2017 года. Парламент ратифицировал кредитные соглашения на общую сумму 1 млрд 236 млн долларов США для финансирования проекта в 2017 и 2019 годах. В ходе реализации проекта государственное ООО «Монгольский нефтеперерабатывающий завод» сообщило об увеличении сметной стоимости пакета работ EPC-4, который включает строительство основного завода. Увеличение стоимости проекта обсуждалось Экспертным советом по минеральным ресурсам при Министерстве промышленности и минеральных ресурсов в сентябре 2023 года, и общая стоимость проекта была подтверждена в размере 1 млрд 698 млн долларов США, что на 462,2 млн долларов США больше ранее заложенной в бюджет стоимости. Соответственно, правительство провело переговоры с Эксимбанком Индии по кредитному соглашению для финансирования дополнительного финансирования, необходимого для проекта строительства нефтеперерабатывающего завода».

Поскольку дополнительное финансирование в размере 464 млн долларов США от индийской стороны будет потрачено в рамках пакета EPC-4, кредитное соглашение на сумму 236 млн долларов США, одобренное в 2019 году, будет аннулировано, а финансирование будет добавлено к предлагаемому новому кредитному соглашению на общую сумму 700 млн долларов США. В дополнение к предыдущим условиям соглашения, будут включены три новых условия с индийской стороны. В частности, если для проекта потребуется дополнительное финансирование, правительство Монголии предоставит финансирование; все доходы от проекта будут переведены на банковский счет ООО «Монгольский нефтеперерабатывающий завод»; если правительство не выполнит свои обязательства по кредитному соглашению или не выплатит кредит вовремя, счет ООО «Монгольский нефтеперерабатывающий завод» будет заморожен, а платеж будет напрямую вычтен из дохода компании; и Exim Bank будет консультироваться по любым вопросам, которые могут оказать давление на доход компании, до истечения срока действия кредитного соглашения до 2040 года или до полного погашения.

Кредит на дополнительное финансирование, как и предыдущие кредиты, имеет годовую процентную ставку 1,75%, комиссию за обслуживание и комиссию за гарантию резерва капитала в размере 0,5% каждая, 5-летний отказ от основного долга и общий период погашения 20 лет. Это кредитное соглашение имеет решающее значение для завершения проекта нефтеперерабатывающего завода, который является одним из 14 мегапроектов, включенных в План действий правительства на 2024–2028 годы.

На заседании Постоянного комитета по экономике 12 из 17 членов Постоянного комитета проголосовали за поддержку проекта кредитного соглашения между Правительством Монголии и Экспортно-импортным банком Республики Индия. Таким образом, заключение Постоянного комитета по экономике будет представлено Постоянному комитету по бюджету и Постоянному комитету по безопасности и внешней политике.

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