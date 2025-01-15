Борьба ЦБ Монголии с инфляцией в этом году будет весьма сложной

CentralAsia (MNG) - ЦБ Монголии оставил процентную ставку без изменений, но дал понять, что будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

Во вторник ЦБ Монголии объявил о решении внеочередного заседания Комитета по денежно-кредитной политике, согласно которому процентная ставка осталась неизменной на уровне 10 процентов, а обязательные резервы банков в тугриках и иностранной валюте увеличены на два процентных пункта — до 13 и 18 процентов соответственно.

Кроме того, как и ожидалось, Центральный банк дал понять, что в этом году он сохранит жесткую денежно-кредитную политику, подчеркнув риск сохранения инфляционного давления из-за роста цен на электроэнергию и отопление, распределения наличных денег и фискальной экспансии.

Инфляция, которая в течение всего года поддерживалась на целевом уровне Центрального банка, в декабре 2024 года достигла 9,0 процента, увеличившись почти на четыре процентных пункта всего за шесть месяцев.

Кроме того, судя по тому, что экспорт Монголии в 2024 году вырос на 3,9%, а импорт увеличился на 25,5%, а прибыль от внешней торговли сократилась на 30% по сравнению с предыдущим годом, ожидается, что борьба Центрального банка с инфляцией в этом году будет весьма сложной.

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