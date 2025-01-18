Риск развития деменции в возрасте после 55 лет среди американцев составляет 42%, - исследование

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CentralAsia (CA) - Риск развития деменции в возрасте после 55 лет среди американцев составляет 42%, что более чем в два раза превышает риск, указанный в более ранних исследованиях. Согласно новому исследованию, этот риск приводит к полумиллиону случаев деменции в этом году и увеличивается до 1 миллиона новых случаев в год к 2060 году.

Деменция — это прогрессирующее ухудшение памяти, концентрации и мышления. Рост числа случаев напрямую связан со старением населения США. Помимо старения, высокий риск развития деменции связан с генетическими факторами, а также с высоким уровнем гипертонии и диабета, ожирением, нездоровым питанием, отсутствием физических упражнений и плохим психическим здоровьем. Авторы исследования связывают предыдущие заниженные показатели риска развития деменции с недостоверным документированием заболевания в медицинских картах и свидетельствах о смерти, минимальным наблюдением за случаями деменции на ранних стадиях и занижением числа случаев среди расовых меньшинств, которые в непропорционально высокой степени уязвимы.

Новое исследование опирается на информацию, полученную в ходе продолжающегося исследования Atherosclerosis Risk in Communities Neurocognitive Study (ARIC-NCS), которое с 1987 года тщательно отслеживает состояние сосудов и когнитивные функции почти 16 000 участников по мере их старения. По словам исследователей, ARIC-NCS является самой длинной когортой афроамериканцев, за которыми ведется наблюдение в отношении когнитивных функций и здоровья сердца.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine 13 января, пришло к выводу, что с 1987 по 2020 год у 3252 участников исследования было зафиксировано развитие деменции. Это означает, что общий пожизненный риск развития деменции среди американцев среднего возраста составляет 42 %, что представляет собой среднее значение риска 35 % у мужчин и 48 % у женщин. Превышение риска у женщин во многом объясняется более низким уровнем смертности. Новые результаты также показали более высокий риск среди темнокожих взрослых и носителей варианта гена APOE4 (от 45% до 60%), который кодирует белок, переносящий холестерин и другие липиды в крови. Считается, что наличие определенного варианта APOE4 — это самый большой генетический фактор риска развития поздней стадии болезни Альцгеймера.

Результаты исследования предсказывают резкое увеличение бремени деменции в Соединенных Штатах в ближайшие десятилетия: ожидается, что каждый второй американец будет испытывать когнитивные трудности после 55 лет.

Ожидаемый рост числа случаев деменции отчасти связан с тем, что прогрессивное снижение функции мозга часто наблюдается начиная со среднего возраста, что женщины в целом живут в среднем дольше мужчин и что около 58 млн американцев сейчас старше 65 лет. Среди других ключевых выводов исследования — пожизненный риск развития деменции увеличивается более чем на 50% среди тех, кто достигает 75 лет.

Однако предыдущие результаты этого и других исследований указывают на то, что меры, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, такие как контроль артериального давления и профилактика диабета, должны также замедлять снижение когнитивных способностей и предотвращать деменцию.

Потеря слуха у пожилых людей также связана с повышенным риском развития деменции. Однако только треть американцев с потерей слуха пользуются слуховыми аппаратами. Для решения этой проблемы авторы исследования рекомендуют усилить мониторинг и тестирование, а возможно, и государственные программы поддержки здорового слуха среди пожилых людей, в том числе сделать слуховые аппараты более доступными и недорогими.