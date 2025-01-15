Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

- Азия и мир, политика
- 9:49, 15 января 2025
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CentralAsia (CA) - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве, сообщается на сайте Госдепартамента США.
«Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении. Она дает нам основу для расширения нашего двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей — это экономические вопросы, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзивность, контакты между людьми»,— сказал Энтони Блинкен после церемонии подписания документа.
Как добавил Блинкен, подписание хартии делает сотрудничество Армении и США более амбициозным. Арарат Мирзоян сказал, что Ереван и Вашингтон достигли уровня партнерства, который имеет решающее значение в контексте сложных международных отношений.
Мирзоян также заявил о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве с США в атомной сфере («Соглашение 123»). По его словам, Армения также намерена присоединиться к коалиции, которую возглавляет США, по борьбе с ИГ («Исламское государство»).
Летом 2024 года прошло заседание армянско-американского диалога. По его итогам правительства двух стран выпустили совместное заявление о планах повысить двусторонний диалог до уровня стратегического партнерства.