экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане иностранцам будут выдавать банковские карты сроком действия до года
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов страны до 12 месяцев. Такое изменение в законодательство внесло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

Меры направлены на снижение рисков использования банковских услуг в незаконной деятельности, включая оборот наркотиков и цифровых активов, уточнили в ведомстве.

Исключение по сроку действия сделано для платежных карт, выпущенных для субъектов предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов. Количество платежных карт, возможных для оформления одним клиентом, также сокращено — до пяти. При этом не более двух из них могут быть кредитными. Ранее этот лимит составлял десять карт. Дополнительные карты для детей и кредитные карты для выдачи или погашения банковских займов не учитываются.

Ужесточить требования к выдаче карт для нерезидентов Казахстана планировали еще в октябре 2023 года. Тогда Национальный банк страны предложил поправки, согласно которым для оформления карты нерезидентам потребуется предоставить разрешение на временное или постоянное проживание. Также планировалось увеличить минимальный размер уставного капитала платежной организации в пять раз.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com