В Стамбуле от отравления поддельным алкоголем за сутки умерли 11 человек
- Азия и мир, общество
- 10:50, 15 января 2025
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CentralAsia (CA) - В Стамбуле 11 человек скончались за сутки из-за отравления поддельным алкоголем, пишет турецкое агентство Anadolu.
Согласно данным издания, в общей сложности в больницы города с жалобами после употребления контрафактного спиртного обратились 38 человек, в числе которых были 26 иностранных граждан.
«За 24 часа из 38 госпитализированных 11 скончались», — говорится в публикации.
В конце ноября 2024 года в Стамбуле три человека умерли от отравления нелегальным алкоголем. Еще девять человек были госпитализированы в больницы районов Шишли, Бейоглу и Умрание с диагнозом «отравление контрафактным алкоголем».
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