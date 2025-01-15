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В Стамбуле от отравления поддельным алкоголем за сутки умерли 11 человек

CentralAsia (CA) -  В Стамбуле 11 человек скончались за сутки из-за отравления поддельным алкоголем, пишет турецкое агентство Anadolu.

Согласно данным издания, в общей сложности в больницы города с жалобами после употребления контрафактного спиртного обратились 38 человек, в числе которых были 26 иностранных граждан.

«За 24 часа из 38 госпитализированных 11 скончались», — говорится в публикации.

В конце ноября 2024 года в Стамбуле три человека умерли от отравления нелегальным алкоголем. Еще девять человек были госпитализированы в больницы районов Шишли, Бейоглу и Умрание с диагнозом «отравление контрафактным алкоголем».

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