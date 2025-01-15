В Казахстане произошло ДТП с участием 18 машин. Видео

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области Казахстана на трассе «Алматы — Усть-Каменогорск» произошло ДТП с участием 18 машин, сообщает «КазАвтоЖол».

Массовая авария произошла сегодня, 15 января в 7:30 утра. Автомобили столкнулись на 28-м километре трассы в направлении на Конаев.

Как пояснили в национальной компании, стоял густой туман, но многие водители при этом не соблюдали скоростной режим и дистанцию. С самой дорогой было всё в порядке, подчеркнула пресс-служба автодорожного оператора.

«Участок дороги, где произошло происшествие, относится к IА технической категории, имеет шесть полос движения. Проезжая часть была сухой, без дефектов и посторонних предметов», — говорится в сообщении.

К 9:22 с проезжей части убрали 16 автомобилей, попавших в ДТП. Водители двух машин ждут эвакуатор.

«КазАвтоЖол» отмечает, что жертв и пострадавших из-за ДТП нет.

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