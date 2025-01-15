Конгрессмены США проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

CentralAsia (CA) - Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который запрещает трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных командах. Документ одобрили 218 голосами против 206, республиканцев поддержали двое демократов.

Законопроект лишает финансирования школы, включающие трансгендеров в эти команды. Демократы раскритиковали предложение, назвав его вторжением в личную жизнь учащихся. Разногласия были связаны с механизмом реализации закона: республиканцы предлагали проверять свидетельства о рождении учащихся, тогда как демократы утверждали, что это приведет к «осмотрам гениталий маленьких девочек», а в некоторых свидетельствах о рождении указаны интерсексуальные дети.

Комментируя итоги голосования, конгрессмен Грег Стюби заявил, что инициатива направлена на «выравнивание условий» для спортсменок. Он подчеркнул, что большинство считает недопустимым участие мужчин в женском спорте.

В середине декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в период работы его администрации правительство будет придерживаться официальной политики признания только двух полов: мужского и женского.