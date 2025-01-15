В Казахстане 226 медиков наказали за нарушения в обороте наркотических средств

CentralAsia (KZ) - В 2024 году в Казахстане более 500 должностных лиц, включая 226 медицинских работников, привлечены к ответственности за нарушения в сфере оборота наркотических веществ, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«Более 500 должностных лиц, включая 226 медицинских работников, привлечены к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Всего в рамках республиканской акции «Дәрмек» выявлено более 600 нарушений, включая подделку рецептов и незаконную фармацевтическую деятельность.

В ходе мероприятий зафиксировано 38 уголовных преступлений, в том числе 46 фактов незаконной фармацевтической деятельности и 260 случаев нарушений правил обращения лекарственных средств.

Так, в Туркестанской области задержали водителя, в автомобиле которого нашли 2,5 тыс. таблеток опиоидного препарата «трамадол». Как установлено, медикаменты приобретались по поддельным рецептам в аптеках.

«МВД напоминает руководителям и работникам аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения законодательства, регулирующего оборот наркотических и психотропных веществ, используемых в медицине. Нарушения в этой сфере влекут за собой уголовную ответственность», - отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

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