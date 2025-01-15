экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Отравление поддельным алкоголем в Стамбуле: Среди скончавшихся 6 узбекистанцев
Предыстория: В Стамбуле от отравления поддельным алкоголем за сутки умерли 11 человек

CentralAsia (UZ) -  Шесть граждан Узбекистана скончались в Стамбуле (Турция) в результате отравления поддельным спиртными напитками.

14 января генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле со ссылкой на родственников мужчин сообщило о кончине пяти человек. Сообщалось, что скончавшиеся — мужчины в возрасте 35−40 лет, у всех есть несовершеннолетние дети. 15 января стало известно ещё об одной умершей женщине.

Выяснилось, что напитки были приобретены в районе Аксарай города. Генеральное консульство РУз призвало сограждан воздержаться от употребления алкогольных напитков и проявлять осторожность.

Как уточнило генконсульство, всего отравились 38 человек (включая 26 иностранцев), из них скончались 11. Полиция начала следствие.

По подозрению в причастности к изготовлению суррогатного алкоголя задержаны два гражданина Туркменистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com