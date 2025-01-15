В Казахстане до конца недели сохранятся снег, метели и гололед

CentralAsia (KZ) - Под влиянием атлантического циклона в Казахстане 16-18 января ожидаются осадки, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, на западе, юге, юго-востоке ожидаются дождь и снег, на остальной территории – снег, в горных районах юга и юго-востока возможны сильные осадки.

Также по стране прогнозируются усиление ветра, метели, гололед, в отдельных районах – туман. В температурном фоне будет без изменений.

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