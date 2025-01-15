В Нидерландах 12 человек заразились гепатитом после употребления голубики

CentralAsia (CA) - В Нидерландах не менее 12 человек заразились гепатитом А после употребления замороженной голубики. Об этом сообщил местный портал Nu.nl, ссылаясь на Национальный институт общественного здравоохранения. Возраст пострадавших варьируется от 22 до 77 лет, они приобрели продукцию в сети супермаркетов Albert Heijn.

Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики предупредили о возможном распространении инфекции среди сотен людей. Вместе с тем специалисты также не исключили, что причиной могла стать грязная вода, которой обрабатывали ягоды перед употреблением.

Сеть супермаркетов Albert Heijn объявила об изъятии партии замороженной голубики из магазинов. В размещенном на сайте компании заявлении подчеркивается, что продукт действительно может содержать вирус гепатита А. Покупателям рекомендовано вернуть упаковки замороженной голубики со сроком годности до 14 апреля 2026 года обратно в супермаркеты. Потенциально зараженная партия была доставлена в королевство из Польши