В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек

CentralAsia (CA) - Зафиксировано восемь летальных случаев в связи с заболеванием считающимся неизлечимым вирусом Марбург в Танзании. Об этом на своей странице в Х сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы можем ожидать новых случаев в ближайшие дни на фоне совершенствования надзора за заболеванием», — заявил глава ВОЗ.