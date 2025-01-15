экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек

CentralAsia (CA) -  Зафиксировано восемь летальных случаев в связи с заболеванием считающимся неизлечимым вирусом Марбург в Танзании. Об этом на своей странице в Х сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы можем ожидать новых случаев в ближайшие дни на фоне совершенствования надзора за заболеванием», — заявил глава ВОЗ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com