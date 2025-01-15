В Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек
- Азия и мир, общество
- 14:37, 15 января 2025
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CentralAsia (CA) - Зафиксировано восемь летальных случаев в связи с заболеванием считающимся неизлечимым вирусом Марбург в Танзании. Об этом на своей странице в Х сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Мы можем ожидать новых случаев в ближайшие дни на фоне совершенствования надзора за заболеванием», — заявил глава ВОЗ.
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