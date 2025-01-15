Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Зеленский назвал цели

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CentralAsia (CA) - Российские военные в ночь на 15 января нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, заявили Воздушные силы ВСУ.

По их данным, всего было 117 воздушных целей, в том числе 27 крылатых ракет Х-101/Х-55, выпущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, семь крылатых Х-22/32 с самолетов Ту-22М3, четыре крылатых «Калибра», одна баллистическая ракета «Искандер-М/KN» и еще четыре управляемые авиационные Х-59/Х-69, а также 74 ударных беспилотника.

Сбить удалось 26 крылатых ракет, все четыре управляемые авиационные, а также 47 дронов, заявили Воздушные силы ВСУ. «Далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей!» — сказано в сообщении.

«РБК-Украина» пишет, что взрывы произошли в Харькове, Черниговской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, целью атак была газовая инфраструктура и энергетические объекты, работа энергосистемы сохранена.

«Середина зимы и мишень для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей – газовая инфраструктура и энергетические объекты», - сообщил он.

Минобороны России подтвердило массированный удар по Украине.

Военное ведомство заявило, что утром в среду был нанесен «групповой удар высокоточным оружием» и ударными беспилотниками по «критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры», обеспечивающим работу украинского ВПК.

Минобороны России утверждает, что «все назначенные объекты поражены».