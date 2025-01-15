В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9
- Узбекистан, общество
- 17:05, 15 января 2025
- Просмотров: 387
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане произошло землетрясение.
Как передает Республиканский центр сейсмологического мониторинга, около 12:32 на территории Дехканабадского района Кашкадарьинской области зафиксированы толчки магнитудой 3,9 на глубине 10 километров.
От Ташкента эпицентр располагался в 363 километрах к юго-западу.
В Камашинском районе (13 километров от эпицентра) сила подземных толчков составила 2 балла.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.