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В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,9

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане произошло землетрясение.

Как передает Республиканский центр сейсмологического мониторинга, около 12:32 на территории Дехканабадского района Кашкадарьинской области зафиксированы толчки магнитудой 3,9 на глубине 10 километров.

От Ташкента эпицентр располагался в 363 километрах к юго-западу.

В Камашинском районе (13 километров от эпицентра) сила подземных толчков составила 2 балла.

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