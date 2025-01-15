Глава Приднестровья заявил, что Россия подаст газ в непризнанную республику в качестве гуманитарной помощи

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CentralAsia (CA) - Россия подаст газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи непризнанному государству. Об этом сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, передает ТАСС.

«Газ будет подан как гуманитарный в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья», — сказал он.

Он добавил, что детализации поставок еще нет. Когда конкретно они возобновятся, не уточняется. «Но то, что подача начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации»,— заверил глава ПМР.

Российские власти это заявление пока не комментировали.

С 1 января «Газпром» из-за непродления контракта с Украиной прекратил поставки газа в страны Европы, в том числе в Молдавию. Власти Приднестровья говорили, что запасы газа в республике закончатся в течение месяца, несколько человек погибли. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии. 10 января в республике продлили чрезвычайное положение из-за отсутствия поставок газа.