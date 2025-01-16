Будет подписано инвестиционное соглашение с компанией Orano Mining

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии уполномочило соответствующих должностных лиц подписать инвестиционное соглашение с Orano Mining, зарегистрированной во Франции компанией, инвестором монголо-французского совместного предприятия Badrakh Energy LLC.

Инвестиционное соглашение будет подписано 17 января 2025 года.

Министр Монголии, Управляющий делами правительства Монголии Учрал Ням-Осор, Министр финансов Жавхлан Болд, министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан Цэвэгдорж, министр окружающей среды и изменения климата Одонтуяа Салдан, секретарь Комиссии по атомной энергии Манлайжав Гун-Аажав, и исполнительный директор ООО «Эрдэнэс Монгол» Наранцогт Санжаа подпишут настоящее соглашение.

Это соглашение станет вторым крупным инвестиционным соглашением, подписанным правительством Монголии со страной «третьего соседа».

Помимо прямого воздействия на общество и экономику, такого как увеличение иностранных инвестиций, направление средств в национальные и местные бюджеты, создание рабочих мест, внедрение новых технологий и содействие международному сотрудничеству, считается, что это установит ориентир для будущих инвестиций в сектор горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов.

источник: MiddleAsianNews

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