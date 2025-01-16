В Монголии внедрена новая технология лечения персистирующей легочной гипертензии новорожденных

CentralAsia (MNG) -

В Монголии младенческая смертность составляет около 83 процентов смертей среди детей в возрасте до пяти лет, а неонатальная смертность — около 52 процентов. Поэтому снижение младенческой и неонатальной смертности имеет решающее значение для устойчивого снижения смертности детей в возрасте до пяти лет.

За последние 10 лет причинами большинства случаев смерти новорожденных по-прежнему остаются перинатальные заболевания, преждевременные роды, интранатальные осложнения (родовая асфиксия/травма), неонатальные инфекции и врожденные дефекты.

Синдром персистирующей легочной гипертензии у новорожденных является одной из ведущих причин неонатальной заболеваемости и смертности, и в рамках работы по снижению неонатальной заболеваемости и смертности в «Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка», «Национальном центре охраны здоровья матери и ребенка-2», отделениях интенсивной терапии новорожденных родильных домов «Өргөө», «Амгалан» и «Хурээ» начато внедрение ингаляцию оксида азота (iNO). По состоянию на вторую неделю января 2025 года в общей сложности 9 младенцев прошли успешное лечение с помощью ингаляции оксида азота.

В перспективе планируется внедрение комплексной интенсивной терапии и амбулаторного лечения легочной артериальной гипертензии у детей и младенцев.

Эффективным методом лечения персистирующей легочной гипертензии у новорожденных является ингаляция оксида азота (iNO): этот селективный легочный вазодилататор помогает расслабить кровеносные сосуды в легких, улучшая кровоток и оксигенацию.

Стойкая легочная гипертензия новорожденных (PPHN) — это серьезное заболевание, которое поражает новорожденных, создавая значительные проблемы для медицинских работников и семей. Это состояние, характеризующееся высоким кровяным давлением в легких, препятствует нормальному переходу кровообращения после рождения.

Прогноз для младенцев с PPHN варьируется в зависимости от тяжести состояния и своевременности лечения. Благодаря достижениям в области медицинской помощи многие младенцы испытывают значительное улучшение и ведут здоровую жизнь. Однако некоторые могут столкнуться с долгосрочными проблемами, такими как задержки развития или хронические заболевания легких.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения