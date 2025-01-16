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Монгольская школьница завоевала золотую медаль на Азиатской олимпиаде по химии

CentralAsia (MNG) -  Первая Азиатская химическая олимпиада (AChO) прошла с 9 по 12 января 2025 года на Бали, организованная Организационным центром STEM Olympiad — OCSO.

В Олимпиаде 2025 года приняли участие семнадцать стран, включая Монголию, Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Узбекистан, Румынию, Бангладеш, Гонконг и Кыргызстан. Из национальных туров было отобрано 105 кандидатов для участия в международном туре, который проходил на острове Бали, Индонезия, с 9 по 12 января.

ХУЛАН Мөнхбаяр
ХУЛАН Мөнхбаяр

Ученица средней школы «Сант» ХУЛАН Мөнхбаяр завоевала золотую медаль на этой олимпиаде в категории 10-12-х классов.

По словам организаторов, вышеуказанный результат подтверждает интеллект монгольской школьницы на международных соревнованиях по химии, способствуя продвижению движения за изучение и исследование химии на уровне средней школы.

источник: MiddleAsianNews

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