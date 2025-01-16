В Монголии исключили из бюджета ремонт дороги от крупнейшего КПП на границе с РФ

CentralAsia (MNG) -

Министр транспорта Дэлгэрсайхан Борхуу отметил, что работы по этой автомагистрали могут осуществляться на уровне государственно-частного партнерства.

Восемь дорожных проектов, включая ремонт автодороги от крупнейшего автомобильного пограничного перехода «Алтанбулаг» на границе с Россией, исключены из бюджета Монголии на 2025 год. Об этом сообщил министр транспорта Дэлгэрсайхан Борхуу в парламенте во время обсуждения поправок к бюджету.

«Восемь дорожных проектов были исключены из бюджета для утверждения бездефицитного бюджета на этот год. В частности, отложены работы по ремонту автодороги от крупнейшего автомобильного пункта пропуска на монголо-российской границе «Алтанбулаг» до Дархана. Однако я считаю, что работы на этой важной автомагистрали могут быть проведены на уровне государственно-частного партнерства», — сказал глава ведомства.

источник: MiddleAsianNews

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