Сбережения в тугриках увеличились поровну на $1 млрд 430 млн

CentralAsia (MNG) -

По состоянию на конец декабря 2024 года сбережения в тугриках, национальной валюте Монголии, достигли ₮22,1 трлн (примерно $6 млрд 450 млн), что на ₮4,9 трлн (примерно $1 млрд 430 млн) больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это показывает, что доверие к национальной валюте восстанавливается.

Из общей суммы сбережений в тугриках ₮19 трлн (примерно $5 млрд 546 млн) приходится на физических лиц, а ₮3,1 трлн (примерно $905 млн) — на предприятия.

Сбережения в иностранной валюте достигли ₮4,9 трлн (примерно $1 млрд 430 млн), что на 142,6 млрд тугриков (примерно $41.6 млн), (2,9%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года

источник: MiddleAsianNews

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