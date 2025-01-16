Монголия приведет таргетную терапию в онкологии рака в соответствие с международными стандартами

CentralAsia (MNG) -

Таргетная — инновационная терапия. Это прорыв в лечении рака, применяемый последние десятилетия. Наиболее безопасный современный способ борьбы с онкологией. Это системное лечение рака, как и химиотерапия. Но оно принципиально различается по механизму действия.

Таргетная терапия в онкологии при раке — это инновационный способ лечения опухолей, который уничтожает раковые клетки с минимальными побочными эффектами. Уже доказано, что этот метод лечения рака эффективен в онкологии.

Рак входит в пятерку основных причин смерти в Монголии и представляет собой острую проблему в секторе здравоохранения. Для решения этой проблемы AsiaPharma Group стала официальным дистрибьютором биоаналогичных препаратов корейской компании Celltrion, Inc. в Монголии — 22-летнего лидера корейской биотехнологической отрасли в области таргетной терапии в онкологии рака. В терапию введены препараты Vegzelma (Бевацизумаб) и Gerzuma (Трастузумаб) от Celltrion, Inc.

Биоподобные препараты моноклональных антител — это технологически продвинутые продукты, которые считаются эквивалентными оригинальному препарату для лечения рака.

Кроме того, низкая цена не только снижает финансовую нагрузку на пациентов и их семьи, но и очень важна для рационального использования финансирования медицинской страховки и сектора здравоохранения Монголии. В настоящее время 67 биоаналогов оригинальных препаратов полностью одобрены для применения в медицине и ежедневно применяются во всем мире.

В рамках этой работы AsiaPharma Group успешно организовала конференцию на тему «Внедряем новые открытия в таргетной терапии в онкологии рака» со всеми онкологами, чтобы поделиться результатами и выводами международных исследований по препаратам Vegzelma (Бевацизумаб) и Gerzuma (Трастузумаб), лекарственным взаимодействиям, путям введения и лечению рака.

Биологические лекарства работают при раке посредством убийства раковых клеток. Биоаналоги — это лекарственные препараты, которые аналогичны оригинальному биологическому препарату (называемому оригинальным препаратом или оригинатором). Хотя они имеют немного другую структуру, они воздействуют на мишени раковых клеток одинаково. Оригинальные лекарства получают одобрение регулирующего органа раньше биоаналогов. Оригинальные лекарства (препараты) также могут называть референтными или инновационными лекарствами. В отличие от генериков (небрендовых) лекарственных средств, которые представляют собой те же химические молекулы, оригинальные биологические препараты и их биоаналоги являются биологическими лекарствами, и по этой причине производителю сложнее разрабатывать биоаналоги с идентичными характеристиками, как у оригинальных препаратов. Биоаналоги часто дешевле для использования, чем оригинальные препараты, и это может улучшить доступность эффективного лечения рака, если их влияние на выживаемость и повреждающее действие сопоставимы.

Таргет —цель, в переводе с английского. Терапия направленно воздействует на рак различных локализаций, почти не причиняя вреда здоровым тканям. Специально разработанные препараты блокируют рост и метастазирование, разрушая клетки рака.

Таргетный подход к терапии позволяет разработать препарат для конкретного пациента. Который будет действовать целенаправленно на выявленную генетическую мутацию.

Принцип действия этой терапии — воздействие на специфические молекулы раковых клеток.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения