Президент Монголии впервые за 21 год прибыл в Турцию

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа прибыл в Турцию позднее в среду с пятидневным официальным визитом, первым за 21 год, по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, его супругу Болорцэцэг Лувсандорж и сопровождающую их делегацию встречали в международном аэропорту Эсенбога в Анкаре министр внутренних дел Турции Али Ерликая и посол Монголии в Турции Мөнхбаяр Гомбосурэн.

Дипломатические отношения между Турцией и Монголией, установленные 24 июня 1969 года, с годами углубились, особенно после открытия посольств в Улан-Баторе и Анкаре в 1996 и 1997 годах соответственно.

В ходе визита стороны планируют подписать межправительственные соглашения «О сотрудничестве в области образования», «О сотрудничестве в сфере молодёжи и спорта», «О сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук», а также более 10 документов о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, горнодобывающей промышленности, дорог, транспорта, инфраструктуры, лесного хозяйства, права и юстиции.

источник: MiddleAsianNews

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